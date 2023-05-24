Орловщина собрала в федеральный бюджет 5,6 миллиарда рублей

24.5.2023 | 7:27 Экономика

Налоговики обнародовали оперативные данные по сбору платежей.

ИА «Орелград»

В Орловской области, по предварительным итогам регионального Управления Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет РФ в целом за январь-апрель 2023 года было собрано 17,7 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем платежей вырос на 2,3 миллиарда рублей, подсчитали в ведомстве. Рост сборов наблюдается как для федерального, так и для регионального бюджетов.

«Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили 5,6 миллиарда рублей, или на 1,1 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — уточнили в региональном Управлении ФНС России. — В бюджет территории мобилизовано порядка 12,1 миллиарда рублей с превышением на 1,3 миллиарда рублей к поступлениям соответствующего периода 2022 года».

Кроме того, налоговая служба является главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, поэтому она отвечает и за сборов различных взносов. В этом отношении за первые четыре месяца 2023 года на территории Орловской области было собрано свыше 6,8 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование.

Ранее специалисты Управления ФНС России по Орловской области на специально организованном вебинаре разъяснили, что для исправления ошибки в уведомлении нужно направить в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка. Если ошибка допущена в сумме, то нужно составить новое уведомление, повторить данные ошибочной строк, а сумму вписать новую. При допущении ошибки в иных данных нужно заполнить новое уведомление. При этом повторить данные ошибочной строки с указание в строке с суммой «0». Новой строкой необходимо указать верные данные.

«При поступлении новых уведомлений в налоговый орган корректировка произойдет автоматически, — говорят в ведомстве. — Уведомление предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика. Несвоевременное представление или не представление уведомления влечет штраф в размере от ста до трехсот рублей для граждан и от трехсот до пятисот рублей — для должностных лиц. Также несвоевременное представление или не представление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени».

ИА «Орелград»

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