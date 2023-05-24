Орловская компания ликвидировала свалку за полтора года

ООО крупно оштрафовали.

Нарушение выявили в декабре 2021-го года. Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, свалка находилась на землях сельскохозяйственного назначения на территории Корсаковского района (в Нечаевском сельском поселении). На двух таких участках отходы покрывали около 3,9 гектара. На земле сваливали не только деревья и сухостой, но и мешки из-под удобрений, битый шифер, доски, пластиковые изделия.

Участки аредовало ООО «Отрадаагроинвест». Компанию оштрафовали на целых 225 тысяч рублей. Также от юрлица потребовали очистить землю от мусора.

Это предписание несколько раз продлевалось. В качестве последнего срока установили 28 мая текущего года. За неделю до его окончания Россельхознадзор получил от компании материалы, подтверждающие выполнение предписания в полном объёме.

ИА «Орелград»