Орловский техникум выдавал фиктивные свидетельства

24.5.2023 | 12:52 Закон и порядок, Новости, Образование

Теперь их официально признали недействительными.

Фото: отпсл.рф

Как сообщает пресс-служба прокуратура области, в 2020-м году Орловский техникум путей сообщения имени Лапочкина зачислил на курсы профессионального обучения троих человек. Курсы проводились в рамках национального проекта «Демография» и оплачивались за бюджетный счёт. Через несколько месяцев орловчане получили свидетельства об освоении программы и получении квалификации.

Однако фактически данные граждане не проходили обучение и не сдавали экзамены. В связи с этим прокуратура потребовала признать данные документы недействительными. Железнодорожный районный суд удовлетворил иск.

Ранее правоохранительные органы дали данным фактам юридическую оценку.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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