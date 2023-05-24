Орловский техникум выдавал фиктивные свидетельства

Теперь их официально признали недействительными.

Как сообщает пресс-служба прокуратура области, в 2020-м году Орловский техникум путей сообщения имени Лапочкина зачислил на курсы профессионального обучения троих человек. Курсы проводились в рамках национального проекта «Демография» и оплачивались за бюджетный счёт. Через несколько месяцев орловчане получили свидетельства об освоении программы и получении квалификации.

Однако фактически данные граждане не проходили обучение и не сдавали экзамены. В связи с этим прокуратура потребовала признать данные документы недействительными. Железнодорожный районный суд удовлетворил иск.

Ранее правоохранительные органы дали данным фактам юридическую оценку.

ИА «Орелград»