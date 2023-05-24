Работники транспорта выбились в лидеры по зарплатам

Они занимают первую строчку по уровню оплаты труда в реальном секторе экономики.

Специалисты Орелстата подсчитали уровень заработной платы в разрезе различных отраслей. Анализ был сделан за январь-февраль 2023 года. Соответствующие замеры, в частности, были сделаны в реальном секторе экономики. Как выяснилось, лидирующую позицию по уровню оплаты труда в этом сегменте занимают предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта – 59,8 тысячи рублей в месяц, или 144,8 процента к средней зарплате в целом по Орловской области.

На втором месте по уровню зарплат в реальном секторе экономики оказались предприятия по производству лекарственных средств, работники которых зарабатывают в среднем по 56,2 тысячи рублей ежемесячно (136,1 процента к среднеобластной зарплате), на третьем месте – предприятия по производству компьютеров, электронных и оптических изделий (55,4 тысячи рублей, 134,1 процента). Впрочем, в «общем зачете» лидерами стали не они.

Так, самый высокий уровень оплаты труда по итогам января-февраля 2023 года сохранился в организациях финансовой и страховой сферы – 63,8 тысячи рублей. Зарплата работников этой сферы в 1,5 раза превышает среднеобластной уровень. В государственном управлении зарабатывают по 44,6 тысячи рублей, то есть зарплата чиновников всего на 8 процентов превышает среднюю зарплату по региону.

Что касается аутсайдеров рейтинга, то наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы за отчетный период времени сложился у работников, занятых в почтовой связи и курьерской деятельности. Он составляет всего 26,5 тысячи рублей, или 64,2 процента от среднеобластного уровня. Средний заработок работников орловских гостиниц и предприятий общественного питания составляет 27,5 тысячи рублей (66,6 процента), работников, занятых административной деятельностью, — 27,6 тысячи рублей (66,8 процента).

ИА «Орелград»