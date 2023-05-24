Социальному бизнесу в Орле помогут с налогами

Правила субсидирования предпринимателей утвердил губернатор.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок предоставления в 2023 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей. Деньги выделяются из областного бюджета на возмещение части фактически понесенных затрат на уплату исчисленных за налоговый период 2022 года налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, или налога на прибыль организаций.

Субсидия предоставляется в рамках государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между предпринимателем и указанным департамент. Последний также будет проводить отбор соискателей «путем запроса предложений».

Размер субсидии рассчитывается исходя из суммы отдельных видов налогов, исчисленных за 2022 год (но не более суммы указанных налогов, фактически уплаченных по итогам 2022 года), и не может превышать 100 тысяч рублей. Для получения субсидии соискатель должен иметь статус социального предприятия по состоянию на 1 июля 2023 года. Он также должен дать сразу два обязательства: о ежегодном в течение двух лет подтверждении статуса социального предприятия; о сохранении численности работников в течение двух лет, начиная с года, следующего за годом предоставления субсидии. В последнем случае исключение сделано для индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями.

Для участия в отборе социальные предприниматели должны доказать, что у них имеется государственная регистрация на территории Орловской области и что они осуществляют хозяйственную деятельность в регионе более трех месяцев подряд. У участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий и инвестиций. Участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. Он не должен являться иностранным юридическим лицом и не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

ИА «Орелград»