В Орле проведут экскурсию по «дворянским гнёздам»

Мероприятие организует Орловский литературный музей Тургенева.

Экскурсия состоится 27 мая, в эту субботу. Как пояснили в соцсетях музея, программа под названием «Дворянские гнёзда вокруг Тургенева» предполагает знакомство с усадьбами старого Орла и старинными дворянскими фамилиями, которые так или иначе оказались связаны с биографией знаменитого писателя.

Участники соберутся у здания музея в рябиновом сквере в 12 часов. Маршрут экскурсии закончится в сквере «Дворянское гнездо» у дома Лизы Калитиной.

Чтобы участвовать в культпоходе, нужно подать заявку, позвонив по телефону 76-15-74. Стоимость одного билета составляет 100 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

ИА «Орелград»