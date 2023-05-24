В Орле проведут экскурсию по «дворянским гнёздам»

24.5.2023 | 11:47 История, Культура, Новости

Мероприятие организует Орловский литературный музей Тургенева.

ИА «Орелград»

Экскурсия состоится 27 мая, в эту субботу. Как пояснили в соцсетях музея, программа под названием «Дворянские гнёзда вокруг Тургенева» предполагает знакомство с усадьбами старого Орла и старинными дворянскими фамилиями, которые так или иначе оказались связаны с биографией знаменитого писателя.

Участники соберутся у здания музея в рябиновом сквере в 12 часов. Маршрут экскурсии закончится в сквере «Дворянское гнездо» у дома Лизы Калитиной.

Чтобы участвовать в культпоходе, нужно подать заявку, позвонив по телефону 76-15-74. Стоимость одного билета составляет 100 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

ИА «Орелград»

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