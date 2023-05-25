Несанкционированную свалку нашли в детсаду под Орлом

Суд обязал дошкольное учреждение вывезти мусор и очистить территорию.



В Орловской области суд обязал МБДОУ «Детский сад №1 поселка Глазуновка» ликвидировать несанкционированную свалку отходов. Подобные иски нередко рассматриваются в судах региона, но среди ответчиков обычно встречаются органы местного самоуправления, управляющие компании и коммерческие организации. В данном случае несанкционированную свалку нашли на территории дошкольного образовательного учреждения. Выявлена она была в ходе прокурорской проверки.

Соответственно, и иск подал местный прокурор. Как пояснили в пресс-службе Глазуновского районного суда, в обоснование иска указано, что прокуратурой была проведена проверка соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами производства и потребления на территории поселка Глазуновка. В результате было установлено, что детсаду №1 на праве постоянного бессрочного пользования принадлежит земельный участок общей площадью 8600 квадратных метров, расположенный на улице Ленина.

На этом участке находится и здание самого детского сада, и вспомогательные сооружения, и детская площадка. В ходе осмотра территории прокуроры установили, что около здания детсада на незащищенной почве находится несанкционированная свалка «отходов, образованных в результате деятельности детсада». В иске уточнялось, что это были строительные отходы от разборки и ремонта помещений, пришедшей в негодность мебели, твердые коммунальные отходы, пищевые отходы, обрези деревьев и кустарников, а также уличный мусор и смет.

В территориальной схеме обращения с отходами такой свалки нет, в реестре она не числится. Прокуратура посчитала, что несмотря на значительную площадь загрязнения и длительность складирования отходов, администрацией детсада не были приняты меры к обеспечению защиты земель от загрязнения отходами производства и потребления, соблюдению экологических и санитарно-гигиенических норм. Иными словами, не были приняты меры к ликвидации несанкционированной свалки, выросшей не где-нибудь, а на территории дошкольной образовательной организации.

«Непринятие правообладателем земельного участка мер по ликвидации несанкционированной свалки влечет угрозу причинения вреда окружающей среде, здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних воспитанников образовательной организации, на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду обитания и условия жизнедеятельности, безопасную санитарно-эпидемиологическую обстановку», — сочло надзорное ведомство.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил ее требования в полном объеме. Администрацию детского сада обязали в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить ликвидацию несанкционированной свалки.

ИА «Орелград»