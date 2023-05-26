КСП указала на недостатки программы «Земский учитель»

Нарекания вызвали условия конкурсного отбора претендентов.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. Как сообщили в КСП, заместитель начальника экспертно-аналитического отдела этого органа финансового контроля Наталья Новикова проинформировала парламентариев о результатах проверки региональной госпрограммы «Образование». В частности, аудиторы оценили эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия этой программы, проекта «Земский учитель», в 2021-2022 годах.

«Наталья Новикова обратила внимание на выявленные нарушения положения о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, — сообщили в КСП. — В том числе при разработке и утверждении положения не учтены условия по недопуску к участию в конкурсном отборе претендентов, предусмотренные методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации».

Также аудиторы установили, что изученное положение содержит правовую неопределенность в части реализации обязательств по фактическому переезду участников конкурса в населенные пункты, в которых расположена образовательная организация. Кстати, на днях завершился внеочередной конкурсный отбор, в рамках которого учителя физической культуры искали для Залегощенской средней общеобразовательной школы №1.

Ранее об итогах реализации мероприятий проекта «Земский учитель» в Орловской области сообщила пресс-служба губернатора. Согласно озвученным данным, в федеральной программе «Земский учитель» Орловская область участвует с 2020 года. За три года в школы региона был трудоустроен 51 земский учитель. Лидером является Ливенский район: в течение двух лет в школы этого района устроились на работу девять земских учителей, в том числе пять в 2022 году: это были учителя химии, биологии, русского языка и литературы, истории и иностранного языка.

«Программа «Земский учитель» предусматривает осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему, переехавшему на работу в сельскую местность, поселки городского типа или малые города, — напомнили в пресс-службе губернатора. — Количество муниципальных образований, принявших участие в программе «Земский учитель», увеличилось с 7 до 20 нарастающим итогом за три года реализации программы».

Добавим, что в прошлом году конкурсный отбор земских учителей на территории региона проходил с 10 января по 13 декабря. По его результатам в 15 школ было трудоустроено 16 земских учителей, средний возраст которых составляет 32 года. В декабре 2022 года правительство региона изменило условия конкурсного отбора, разрешив при невостребованности вакантных должностей корректировать соответствующий перечень и проводить внеочередные отборы по конкретным вакансиям, даже если соискателям предлагается всего одно рабочее место в определенной школе, как это произошло на днях в случае с Залегощенским районом.

ИА «Орелград»