Орловцев оштрафовали за ложные показания в суде

Они пытались «выгородить» свою знакомую.

Приговор вынес Хотынецкий районный суд. Двух жителей Знаменского района признали виновными по уголовной статье 307 («заведомо ложные показания свидетеля»).

Факт совершения преступлений имело место быть в этом же суде, но в феврале минувшего года. Тогда здесь рассматривалось дело знакомой обоих мужчин. Выступая в роли свидетелей, они дали суду показания, искажающие реальные обстоятельства.

Как сообщает прокуратура Орловской области, «лжесвидетелей» оштрафовали – одного на 20, другого на 15 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что областной суд вынес приговор по делу о шаурме.

ИА «Орелград»