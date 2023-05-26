Орловцев оштрафовали за ложные показания в суде

26.5.2023 | 15:35 Закон и порядок, Новости

Они пытались «выгородить» свою знакомую.

Фото: hotynecky.orl.sudrf.ru (здание Хотынецкого районного суда)

Приговор вынес Хотынецкий районный суд. Двух жителей Знаменского района признали виновными по уголовной статье 307 («заведомо ложные показания свидетеля»).

Факт совершения преступлений имело место быть в этом же суде, но в феврале минувшего года. Тогда здесь рассматривалось дело знакомой обоих мужчин. Выступая в роли свидетелей, они дали суду показания, искажающие реальные обстоятельства.

Как сообщает прокуратура Орловской области, «лжесвидетелей» оштрафовали – одного на 20, другого на 15 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что областной суд вынес приговор по делу о шаурме.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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