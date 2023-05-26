Орловчанин подозревается в серии магазинных краж

26.5.2023 | 11:43 Закон и порядок, Новости, Происшествия

45-летний мужчина успел «обидеть» несколько торговых точек.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Как сообщает Управление Росгвардии по Орловской области, последний инцидент произошёл в Железнодорожном районе на улице Пушкина в одном из торговых центров. Посетитель сложил в пакет несколько предметов одежды и обуви, а затем попытался незаметно покинуть магазин, не оплатив покупки. Однако это у него не получилось даже после нескольких попыток.

В итоге продавцы вызвали вневедомственную охрану. Росгвардейцы задержали гражданина и передали его полиции.

Оказалось, что данного гражданина уличают в подобных «шалостях» не в первый раз. По информации ведомства, несколько недель назад мужчина пытался тайно похитить продукты из сетевого супермаркета, причём на этой же улице.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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