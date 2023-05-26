Орловщина попросила Госдуму поддержать «семейный бизнес»

Сегодня облсовет принял обращение к российскому парламенту.

С первоначальной инициативой выступила глава Торгово-промышленной палаты Орловской области Светлана Ковалёва.

Депутаты областного совета попросили коллег из Государственной Думы официально установить особый статус семейных предприятий, а также меры по их поддержке. Пока что на федеральном уровне такого понятия не существует и такой работы не ведётся. Однако «семейный бизнес» опекают в отдельных регионах.

Министерство экономического развития РФ и Торгово-промышленная палата России разработали необходимые поправки в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». Теперь эти инициативы поддержал и Орловский областной Совет народных депутатов.

Ранее стало известно, что сегодня орловский облсовет окончательно запретил жителям региона проводить митинги во время ярмарок выходного дня.

ИА «Орелград»