Под Орлом насмерть сбили подростка

Погибшему мальчику было 15 лет.

Авария произошла накануне в 22 часа 50 минут на автодороге «Северный подъезд к городу Орлу – Лунево — Моховое». Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, мальчик (2008-го года рождения) перебегал проезжую часть.

Подростка сбила «Лада» (ВАЗ 2114), которой управлял 22-хлетний парень. Известно, что в этот момент пешеход перемещался справа налево по ходу движения автомобиля.

Мальчик получил травмы и скончался прямо на месте происшествия.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, в том числе 4 ДТП с пострадавшими.

ИА «Орелград»