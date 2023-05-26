Поднять орловскую промышленность хотят за счет субсидий

Уже в следующем году Орловская область рассчитывает на крупную финансовую поддержку.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу развития промышленности. Срок ее действия рассчитан по 2026 год включительно. Корректировке подверглись параметры финансирования. Так, общий объем финансирования теперь составляет 622,896 миллиона рублей, в том числе средства областного бюджета – 200,798 миллиона. Кстати, объем федеральной поддержки на 2025 и 2026 год пока является нулевым. Однако из региональной казны в эти годы обещают выделять по 26,22 миллиона рублей.

В 2023 году субсидии из федерального центра должны составить 37,8 миллиона рублей. Однако по-настоящему знаковым обещает стать 2024 год, на который регион планирует получение субсидий из федерального бюджета на общую сумму не менее 200,714 миллиона рублей. Объем этих средств еще будет уточнен по результатам конкурсного отбора для регионов. Впрочем, объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

По итогам реализации мероприятий программы областные власти ожидают прироста объема инвестиций в рамках инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала. Нарастающим итогом к концу 2026 года он должен составить не менее 20 миллиардов рублей. Также планируется создать и модернизировать к концу 2026 года не менее 1400 высокопроизводительных рабочих мест в рамках инвестиционных проектов. Прирост объема экспорта продукции промышленных предприятий Орловской области прогнозируется в объеме не менее 40 миллионов долларов США.

Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом к концу 2024 года составит не менее 36 единиц, считают авторы программы. Не менее 660 сотрудников предприятий и представителей региональных команд пройдут обучение инструментам повышения производительности труда. Имеется в программе и такой целевой индикатор, как удовлетворенность местных предприятий работой региональных центров компетенций. Доля таких предприятий к концу 2024 года составит, по прогнозам, не менее 80 процентов.

Кроме того, не менее половины орловских промышленных предприятий, по мнению чиновников, должны достигнуть ежегодного 5-процентного прироста производительности труда. Речь идет о предприятиях, участвующих в реализации национального проекта «Производительность труда» под федеральным и региональным управлением. Также на этих предприятиях к концу 2024 года планируется подготовить не менее 36 инструкторов по бережливому производству.

ИА «Орелград»