В Дмитровском районе оштрафовали главбуха сельского поселения

26.5.2023 | 17:24 Закон и порядок, Новости

Уроженку Орловской области признали виновной в хищении чужого имущества.

ИА «Орелград»

В роли подсудимой оказалась главный бухгалтер местного Долбенкинского сельского поселения. Уголовное дело рассматривал Дмитровский районный суд.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в течении двух лет (в 2019-2022 годах) женщина, пользуясь служебными возможностями, вносила в платёжные документы недостоверные данные. Фактически, она сама назначала себе денежные премии, на которые не имела права.

В итоге бюджет потерял таким образом около 150 тысяч рублей. В ходе предварительного расследования женщина этот ущерб в полном объеме.

Суд оштрафовал виновную ещё на 120 тысяч рублей, а также на один год лишил её права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением административных и хозяйственных полномочий.

ИА «Орелград»

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