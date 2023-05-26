В Орле изъяли более 30 граммов наркотиков

Подозреваемый задержан.

Как сообщили в Управлении МВД, это 31-летний житель нашей области. По текущей версии следствия, он разместил две «закладки» с наркотическим веществом в Заводском районе Орла на территории садоводческого товарищества. При личном досмотре полиция нашла у него ещё пять сомнительных свёртков.

Экспертиза показала, что изъятое – это мефедрон (общей массой 30,6 грамма) и амфетамин (общей массой 2,1 грамма). Законодательство считает это «крупным размером». Как установили полицейские, вещества предназначались для розничной продажи наркопотребителям.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»