В Орле изъяли более 30 граммов наркотиков

26.5.2023 | 12:31 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Подозреваемый задержан.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Как сообщили в Управлении МВД, это 31-летний житель нашей области. По текущей версии следствия, он разместил две «закладки» с наркотическим веществом в Заводском районе Орла на территории садоводческого товарищества. При личном досмотре полиция нашла у него ещё пять сомнительных свёртков.

Экспертиза показала, что изъятое – это мефедрон (общей массой 30,6 грамма) и амфетамин (общей массой 2,1 грамма). Законодательство считает это «крупным размером». Как установили полицейские, вещества предназначались для розничной продажи наркопотребителям.

В данный момент подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»

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