В Орловской области выявили «фантомные» маслозаводы

26.5.2023 | 13:34 Закон и порядок, Новости, Экономика

Сообщается о двух таких точках.

ИА «Орелград»

Как информирует пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, оба «фантома» выявлены в первом квартале текущего года. Данные были внесены в информационную систему «Меркурий», которая занимается контролем за сельхозпродукцией.

«Из нескольких килограммов сырья производили десятки тонн сливочного масла», — сообщает ведомство.

Фантомными площадками называются хозяйствующие субъекты, где продукция производится только по документам. Фактически они используются для «отмыва» товаров с сомнительным происхождением. Для этого соответствующие данные и вносятся в «Меркурий». Например, в 2022-м году Россельхознадзор выявил по всей России 53 «фантома».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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