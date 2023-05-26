Ветеран ВОВ из Донбасса отпраздновал столетие в Орле

26.5.2023 | 10:38 Новости, Общество, СВО

Защитника Отечества поздравили представители облсовета.

Фото: oreloblsovet.ru

Торжества по случаю юбилея прошли во дворе дома по Матросова, 48. Для юбиляра, ветерана Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Зинченко, организовали концерт и угощения, подготовили подарки. Гостями праздника стали многие жители соседних домов.

Ветерана поздравили председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, заместитель председателя Владислав Числов, депутаты Юлия Мальфанова и Андрей Фролов.

Фото: oreloblsovet.ru

«Спасибо Вам от нашего поколения, от тех, кто благодаря вашему подвигу, подвигу русского солдата живёт в свободной стране под мирным небом. Спасибо за Победу! Долгих лет жизни, здоровья и всего самого наилучшего», — обратился к юбиляру спикер регионального парламента.

Григорий Яковлевич Зинченко ушёл на фронт в 18 лет и, вместе с советскими войсками, дошёл до Праги и Будапешта, был награждён боевыми орденами и медалями. После войны жил в Луганске. Однако из-за обострения политической обстановки переехал в Орёл. Год назад ветерану вручили паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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