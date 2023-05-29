Четыре тысячи пенсионеров исчезли в Орловской области

Статистики зафиксировали уменьшение количества орловцев, получающих пенсии.

Орелстат обнародовал данные о состоянии пенсионного обеспечения граждан в Орловской области. Отчет является сопоставительным за два года, поэтому он базируется на данных разных ведомств. Так, цифры за 2022 год основаны на данных Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области. А с 2023 года статистика ведется уже по данным Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области. Напомним, что по решению федерального центра два ведомства слились в одно.

Что касается текущей статистики, то по состоянию на 1 апреля 2023 года в Орловской области было зарегистрировано 254,1 тысячи пенсионеров. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2022 года в регионе на учете числилось 258,1 тысячи пенсионеров. Больше всего насчитывается тех, кто получает пенсию по старости – таковых на учете состоит 163,8 тысячи человек. «Чернобыльские» пенсии получают 57,7 тысячи орловцев, социальные – 13,6 тысячи. Кроме того, 10 тысяч орловцев получают пенсии по инвалидности, 8,4 тысячи – по случаю потери кормильца. Еще 600 пенсионеров – это бывшие федеральные гражданские государственные служащие.

Сотрудники Орелстата оценили и размеры выплат. Так, по состоянию на 1 апреля текущего года средний размер пенсии в Орловской области составил 18 910 рублей в месяц. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2022 года он составлял 16 290 рублей. Примечательно, что средняя величина пенсии по старости в регионе на данный момент составляет 20 851 рубль, то есть она выше среднеобластной пенсии. Самыми скромными в регионе оказались пенсии по инвалидности, которые составляют всего 11 575 рублей в месяц. Самые высокие – пенсии упомянутых выше бывших чиновников, которые получают в среднем по 28 627 рублей ежемесячно.

ИА «Орелград»