Чужие подписи: «Земский учитель» вызвал серьезные подозрения

КСП детально рассказала о рисках злоупотребления правом.

Как уже сообщал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области представила в Орловском облсовете народных депутатов отчет о результатах проверки реализации проекта «Земский учитель». Аудиторы рассказали о недостатках и нарушениях. И вот теперь КСП представила более подробный отчет, указав на подозрительные факты. Напомним, объектом контрольного мероприятия являлся департамент образования и получатели средств регионального бюджета, то есть сами земские учителя, которым положена единовременная выплата в один миллион рублей на переезд в сельскую местность или города с населением до 50 тысяч человек. Объем средств, охваченных при проведении контрольного мероприятия, составил 34 миллиона рублей.

Как сообщает КСП, к участию в конкурсном отборе региональным оператором были допущены претенденты, нарушившие требования к порядку предоставления документов. В частности, заявления на участие в конкурсном отборе, согласия на обработку персональных данных и о готовности к переезду не подписаны собственноручной или квалифицированной электронной подписью заявителей. Также не соблюден порядок подтверждения подлинности копий документов, предоставляемых отдельными претендентами на участие в конкурсном отборе.

При разработке и утверждении положения о конкурсном отборе департаментом образования, по мнению КСП, не были учтены условия по недопуску к участию претендентов, место планируемого переезда которых находится на расстоянии менее 200 км от места их настоящего проживания работы. Хотя такое требование предусмотрено методическими рекомендациями Минпросвещения РФ. Требований к расстоянию территориального удаления образовательной организации от текущего места проживания или места работы также не установлено. По мнению КСП, это влечет риски злоупотребления правом заявителей на получение субсидии при возможности смены места жительства до момента подачи заявления на получение субсидии в целях соблюдения требований конкурсного отбора.

Постановление правительства Орловской области от 30.12.2019 года содержит правовую неопределенность в части реализации обязательств по фактическому переезду участников конкурса в населенные пункты, в которых расположены школы. Так, в нем установлены нормы о необходимости предоставления заявителями согласий на переезд. При этом условиями предоставления единовременной компенсационной выплаты требование к переезду не регламентировано. Эти и другие недостатки привели к тому, что механизм достижения основной цели, направленной на решение кадрового вопроса в сельских школах и малых городах, на практике не реализован.

Также было установлено, что в период проведения конкурсного отбора к участию были допущены претенденты, в заявках которых место планируемого переезда соответствовало муниципальному району или городскому округу, в которых они и так проживали или работали накануне подачи заявки. Смена места жительства (места работы) была осуществлена ими непосредственно до момента подачи заявления или в день подачи заявления.

В качестве примера КСП приводит допуск к участию в конкурсном отборе на должность в Лицей им. Булгакова города Ливны претендента, который «планировал» переехать в Ливны. Однако этот претендент и так работал в Ливнах в момент подачи документов и продолжал работать до окончания конкурсных процедур. Таким образом, региональным оператором к участию в конкурсном отборе неправомерно допущен претендент, не отвечающий установленным требованиям, заключает КСП.

ИА «Орелград»