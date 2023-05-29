Лидер ЛДПР отметил Владислава Числова благодарностью

Леонид Слуцкий встретился с координаторами региональных отделений.

Встреча состоялась в Москве 27 мая, в годовщину избрания Леонида Слуцкого на пост Председателя партии ЛДПР. В ней приняли участие координаторы региональных отделений из всех субъектов России.

Основной повесткой дня стала предвыборная программа партии, с которой ЛДПР заходит в новый сезон выборов.

«Чтобы усилить свои позиции во власти, нужно вести себя как власть, а не только говорить громкие лозунги. Оставляя яркость, мы добавляем серьёзной государственной позиции. Это сегодняшняя ЛДПР», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Также лидер ЛДПР ещё раз подчеркнул, что приоритетами партии являются

повышение реального благосостояния граждан,

рост численности населения,

развитие здравоохранения и образования

и преодоление технологического отставания страны.

Кроме того, Леонид Слуцкий озвучил конкретные инициативы ЛДПР, которые помогут существенно улучшить жизнь россиян, в том числе, и орловцев:

введение «отцовского капитала», который при разводе родителей может являться источником выплаты алиментов;

освобождение от налогов граждан, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей;

создание единой федеральной системы оплаты труда медицинских работников, которая устранит «перекосы» между размерами зарплат, связанные с принадлежностью к разным регионам;

возвращение системы государственного распределения выпускников медицинских вузов, получивших образование на бюджетной основе.

Своими впечатлениями от встречи поделился Владислав Числов, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов.

«Под руководством Леонида Эдуардовича наша партия ещё крепче и увереннее стала стоять на ногах! Только за этот год она приросла десятками тысяч новых партийцев, которые верят в ЛДПР, знают то, что партия всегда вместе с народом.

На мой взгляд, особенно остро в Орловской области стоит вопрос с кадровым обеспечением медицинского персонала. Именно в нашем регионе уже неоднократно поднимался вопрос о возвращении системы государственного распределения выпускников медицинских вузов, ведь это позволит решить ряд актуальных проблем в сфере здравоохранения региона.

Во-первых, многие молодые специалисты, получившие образование за счёт бюджетных средств, не остаются работать в Орловской области (где они получили специальность), а уезжают в крупные города, где больше возможностей для профессионального роста и более высокая зарплата. А введение единой системы оплаты труда медработников и распределение «бюджетников» положительно отразятся на системе здравоохранения региона.

Во-вторых, возвращение распределения специалистов после окончания медицинских вузов поможет бороться с коррупцией в сфере здравоохранения. В настоящее время многие врачи получают работу через знакомства и личные связи, что приводит к неравномерному распределению кадров и падению качества медицинской помощи.

Та политика, которую проводит наш лидер, те инициативы, которые он предлагает, находят отклик не только в сердцах наших избирателей, но также поддерживаются и на самых высоких уровнях. А это значит, что Слуцкому и ЛДПР доверяют, к нам прислушиваются, с нами считаются!

Уверен, что с таким лидером во главе нашей партии нас ещё ждут большие политических успехи! Ведь не зря Леонид Эдуардович был одним из немногих людей, с чьим мнением считался Владимир Вольфович Жириновский!»

В ходе встречи Леонид Слуцкий лично поблагодарил коллектив Орловского регионального отделения ЛДПР за высокие результаты, достигнутые в партийных проектах, и успешную организацию Памятного приема в партию в память о Владимире Вольфовиче Жириновском.

Личной благодарности удостоился координатор Орловской ЛДПР Владислав Числов — за особый вклад в развитие партии и решение проблем жителей Орловской области.

ИА «Орелград»