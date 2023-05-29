Окончательный крах совхоза «Коммунальник» отложен до осени

Арбитражный суд продлил процедуру банкротства.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия совхоз «Коммунальник» о продлении срока конкурсного производства еще на четыре месяца. Из ходатайства следовало, что до настоящего времени не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры. Последняя уже порядком затянулась. Напомним, что с заявлением о признании МУП совхоз «Коммунальник» несостоятельным еще в апреле 2014 года в арбитраж обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орлу.

Определением арбитражного суда Орловской области в июле 2014 года требования уполномоченного органа были признаны обоснованными, а в отношении «Коммунальника» была введена процедура наблюдения. В декабре 2014 года совхоз признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство. С тех пор на предприятии сменилось шесть конкурсных управляющих.

Как следует из отчета очередного из них, по состоянию на сегодняшний день все еще не рассмотрено заявление конкурсного управляющего о взыскании убытков. Проанализировав документы и сведения, представленные конкурсным управляющим, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства о продлении срока конкурсного производства до 7 сентября 2023 года. Он также обязал управляющего «осуществить мероприятия по завершению конкурсного производства и представить суду и основным участникам дела о банкротстве отчет о результатах проведения конкурсного производства».

По данным администрации города Орла, на начало 2023 года экономическую деятельность в областном центре осуществляли 11 муниципальных предприятий и пять акционерных обществ со 100-процентной муниципальной долей собственности. Два муниципальных предприятия и одно акционерное общество находятся в процедуре банкротства. Помимо совхоза «Коммунальник» в этом списке находятся МУП «ЖРЭП» (Заказчик) и АО «Зеленый город». Кроме того, в стадии ликвидации находятся МП «Кафе «Встреча» и МУП «Столовая № 83».

ИА «Орелград»