Орловское ООО не предупредило население об опасных веществах

29.5.2023 | 13:28 Закон и порядок, Новости

Компанию-нарушителя оштрафовали.

ИА «Орелград»

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, проверка проводилась в предыдущем и текущем месяцах. ООО «Луганское» проверяли на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Выяснилось, что компания нарушила требования об информировании населения об обработках полей такими веществами. Россельхознадзор вынес постановление о привлечении предприятия к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

ООО «Луганское» зарегистрировано в Должанском районе в Кудиновском сельском поселении. Предприятие существует с 2009-го года. В 2016-м году получило статус среднего. Согласно открытым данным, в нём работает около ста человек.

ИА «Орелград»

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