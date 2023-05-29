Орловское ООО не предупредило население об опасных веществах

Компанию-нарушителя оштрафовали.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, проверка проводилась в предыдущем и текущем месяцах. ООО «Луганское» проверяли на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Выяснилось, что компания нарушила требования об информировании населения об обработках полей такими веществами. Россельхознадзор вынес постановление о привлечении предприятия к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.

ООО «Луганское» зарегистрировано в Должанском районе в Кудиновском сельском поселении. Предприятие существует с 2009-го года. В 2016-м году получило статус среднего. Согласно открытым данным, в нём работает около ста человек.

ИА «Орелград»