В Орле запретили ставить гаражи в арках

Порядок разработки схемы размещения гаражей утвердила мэрия.

Администрация Орла утвердила порядок разработки и утверждения схемы размещения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, и стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства. Под гаражом документ подразумевает некапитальное сооружение, которое не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его перемещение или демонтаж и последующую сборку без изменения основных характеристик сооружения. Речь идет о гаражах для размещения транспортных средств в личных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Схема представляет собой документ, определяющий места размещения некапитальных гаражей. При разработке схемы должен учитываться ряд требований. В частности, размещение объектов не должно ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. Внешний вид гаражей должен соответствовать архитектурно-художественным требованиям городского дизайна на протяжении всего срока их размещения.

Не допускается размещение таких объектов в арках зданий, на газонах, на площадках (детских, отдыха, спортивных), ближе 10 метров от остановочных павильонов, ближе 20 метров от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, ближе 3 метров от стволов деревьев. Нельзя их устанавливать на инженерных сетях, коммуникациях и сооружениях, а также в охранных зонах инженерных сетей; в непосредственной близости к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, детских домов, домов-интернатов, лечебных учреждений.

Запрет на установку также касается территорий, в отношении которых принято решение о комплексном развитии; на земельных участках, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан, для передачи во владение или в пользование представителям малого и среднего бизнеса. Схема разрабатывается в текстовой и графической форме с учетом существующей дислокации и перспективных мест размещения объектов, утверждается постановлением администрации города Орла.

ИА «Орелград»