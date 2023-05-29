В Орловской области объявлен срочный сбор для сапёров

29.5.2023 | 15:42 Новости, СВО

Собрать всё необходимое нужно за неделю.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Адресаты помощи – орловцы из сапёрного полка, проходящие службу в Луганской Народной Республике. В ближайшее время они отправятся непосредственно к линии фронта.

Как рассказал в соцсетях советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, для участников СВО необходимо закупить

  • дизель-генератор,
  • бензопилы,
  • домкраты,
  • наборы инструментов,
  • шуруповёрты,
  • камеры, генераторы и стартёры для КАМАЗов,
  • маскхалаты, форму, нательное бельё,
  • обувь,
  • посуду,
  • влажные антисептические салфетки,
  • продукты питания,
  • лекарства и медикаменты.

«Посылка весьма дорогостоящая, только обувь, масхалаты, одежда и инструменты выходят на сумму более 800 тысяч рублей», — отметил Лежнев.

Также он рассказал, что в настоящий момент в Орловской области для участников специальной военной операции официально собирают 17 посылок с гуманитарной помощью.

ИА «Орелград»

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