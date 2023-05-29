В Орловской области объявлен срочный сбор для сапёров

Собрать всё необходимое нужно за неделю.

Адресаты помощи – орловцы из сапёрного полка, проходящие службу в Луганской Народной Республике. В ближайшее время они отправятся непосредственно к линии фронта.

Как рассказал в соцсетях советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, для участников СВО необходимо закупить

дизель-генератор,

бензопилы,

домкраты,

наборы инструментов,

шуруповёрты,

камеры, генераторы и стартёры для КАМАЗов,

маскхалаты, форму, нательное бельё,

обувь,

посуду,

влажные антисептические салфетки,

продукты питания,

лекарства и медикаменты.

«Посылка весьма дорогостоящая, только обувь, масхалаты, одежда и инструменты выходят на сумму более 800 тысяч рублей», — отметил Лежнев.

Также он рассказал, что в настоящий момент в Орловской области для участников специальной военной операции официально собирают 17 посылок с гуманитарной помощью.

ИА «Орелград»