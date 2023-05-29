В Орловской области объявлен срочный сбор для сапёров

Собрать всё необходимое нужно за неделю.
Адресаты помощи – орловцы из сапёрного полка, проходящие службу в Луганской Народной Республике. В ближайшее время они отправятся непосредственно к линии фронта.
Как рассказал в соцсетях советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, для участников СВО необходимо закупить
- дизель-генератор,
- бензопилы,
- домкраты,
- наборы инструментов,
- шуруповёрты,
- камеры, генераторы и стартёры для КАМАЗов,
- маскхалаты, форму, нательное бельё,
- обувь,
- посуду,
- влажные антисептические салфетки,
- продукты питания,
- лекарства и медикаменты.
«Посылка весьма дорогостоящая, только обувь, масхалаты, одежда и инструменты выходят на сумму более 800 тысяч рублей», — отметил Лежнев.
Также он рассказал, что в настоящий момент в Орловской области для участников специальной военной операции официально собирают 17 посылок с гуманитарной помощью.
ИА «Орелград»