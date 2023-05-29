В Орловской области разыскиваются 174 учителя

29.5.2023 | 14:36 Новости, Образование

Их нужно найти в ближайшие три месяца.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

На данный момент именно столько вакансий не хватает, чтобы полноценно укомплектовать школы региона кадрами перед новым учебным годом. Информацию на сегодняшнем аппаратном совещании в региональной администрации озвучил глава Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

70 учителей требуется в Орле, остальные 104 вакансии не закрыты в других муниципальных образованиях Орловщины.

Как рассказал Карлов, решать эту проблему планируется, в том числе, за счёт взаимодействия с Болховским педагогическим колледжем и ОГУ имени Тургенева. На данный момент с молодыми специалистами заключили 37 контрактов.

По итогам обсуждения губернатор Андрей Клычков не остался удовлетворён услышанным и потребовал от чиновника конкретный план по закрытию всех вакансий до 1 сентября текущего года.

Ранее стало известно, что сегодня в Орловской области чуть не сорвали ЕГЭ по русскому языку.

ИА «Орелград»

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