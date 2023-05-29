В Орловской области столкнулись мотоциклы

Одного из водителей пришлось госпитализировать.

Достаточно необычное ДТП случилось 27 мая в 22:45 в Дмитровском районе на трассе «Москва – Киев – Комаричи — Дмитровск». 17-летний парень на мотоцикле «Райсер-300 СК» врезался в другого «железного коня», «Кайо-125». При этом второй мотоцикл не двигался, а стоял у края проезжей части.

Судя по всему, его водитель (14-летний подросток) сидел в седле или находился неподалёку, поскольку в результате ДТП он получил серьёзные травмы. Несовершеннолетнего госпитализировали в Орёл в НКМЦ имени Круглой. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Ранее стало известно, что в областном центре сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

ИА «Орелград»