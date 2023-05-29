В режиме повышенной готовности мэрия проведет почти четыре дня

Повышенные меры безопасности будут связаны с празднованием Дня России.

Мэр Юрий Парахин подписал постановление об обеспечении готовности руководящего состава администрации города Орла, предприятий, организаций и учреждений к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Речь идет о недопущении и пресечении противоправных действий, в том числе террористической направленности, в праздничные дни, посвященные государственному празднику – Дню России. Напомним, отмечается он 12 июня.

Администрация города поручила управлению муниципальной службы и кадров утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников управлений и руководителей структурных подразделений с МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» в период с 18:00 9 июня до 09:00 13 июня. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности рекомендовано на тот же период времени организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава.

Им также поручено проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки будут принимать сотрудники МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла». Управлению МВД России по городу Орлу мэр Парахин рекомендовал обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий 12 июня. Управлению по безопасности администрации города Орла поручено уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также будет организовано дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы мэрии в случае угрозы или возникновения аварийных, чрезвычайных ситуаций.

ИА «Орелград»