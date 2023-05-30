Эксперты оценили возросший уровень орловских выпускников

Региональные предметные комиссии приступили к проверке экзаменационных работ.

В Орловской области региональные предметные комиссии приступили к проверке экзаменационных работ выпускников. Об этом сообщили в региональном центре оценки качества образования. Напомним, что в школах уже прошел первый основной государственный экзамен по истории, физике и биологии для девятиклассников. Как говорят специалисты, не менее важный момент в обработке экзаменационных материалов – это проверка развернутых ответов выпускников.

Кстати, председатели предметных комиссий уже отметили «возросший уровень образовательной подготовки выпускников, что подтверждается качеством развернутых ответов и снижением количества пустых бланков при просмотре». В настоящий момент в Региональном центре оценки качества образования идет проверка примерно двух тысяч экзаменационных работ девятиклассников. Так, экспертам комиссии по физике предстоит проверить 372 работы, по биологии – 1508, по истории – 231 работу. Результаты экзаменов по указанным предметам станут известны не позднее 7 июня 2023 года.

А вот участники первого ЕГЭ свои результаты узнают не ранее 13 июня 2023 года. Как рассказали в Центре, первый экзамен по выбору в Орловской области сдавали 652 одиннадцатиклассника. Испытания проводились в 15 пунктах проведения экзаменов (ППЭ), созданных на базе школ, и в шести ППЭ на дому. В этих пунктах присутствовали 28 аккредитованных общественных наблюдателей. Кроме того, в Региональном центре оценки качества образования работал Ситуационный информационный центр, где 23 наблюдателя следили за ходом экзаменов в режиме онлайн.

«Мотивированный выбор в пользу литературы сделал 241 участник экзамена, — сообщи в Центре. — Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей и включает в себя 12 заданий. На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники экзамена могут пользоваться орфографическим словарем. Минимальный балл по литературе — 32».

Географию сдавали 37 одиннадцатиклассников. Экзаменационная работа по этому предмету включает в себя 31 задание, на ее выполнение было отведено 3 часа. При выполнении таких заданий разрешается использовать линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. Минимальный балл составляет 37. Выбор в пользу экзамена по химии сделали 374 одиннадцатиклассника. Здесь надо было выполнить 34 задания за три с половиной часа. Установленный минимальный балл по химии – 36 баллов.

ИА «Орелград»