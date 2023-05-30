Клычкова попросили спасти дом поэта Блынского

«Родные стены» классика орловской поэзии приходят в негодность.

К губернатору Орловской области обратился родственник поэта Александр, носящий ту же фамилию. Он разместил соответствующие фотографии в соцсетях в комментариях к последнему прямому эфиру Клычкова.

На них видно, что дом в деревне Васютино Покровского района, где родился и вырос поэт, зарос бурьяном, на крыше имеются повреждения. Всё это резко контрастирует с мемориальной доской, размещённой на стене здания.

Как рассказал Александр Блынский специально для «Орёлграда», он состоит со знаменитым литератором в достаточно близком родстве – отец его бабушки является братом матери поэта.

«В настоящее время, когда я нахожусь уже в сознательном возрасте, здесь никто не проживал, его всегда позиционировали как дом-музей. Одно время за ним ухаживали, но на этих выходных приехал к бабушке, решил съездить, посмотреть как выглядит дом Дмитрия Блынского, и ужаснулся. Почему про него забыли — не могу сказать», — поделился Александр.

Соответствующая просьба, оставленная в соцсетях Клычкова, пока что остаётся без официального ответа.

Отметим, что Дмитрий Блынский (1932-1965) остаётся одним из самых почитаемых орловских литераторов. Например, в Орле в честь поэта названа улица, а также один из филиалов городской библиотечной системы, создан пришкольный музей Блынского, установлена мемориальная доска. Произведения орловца входят в школьную программу.

ИА «Орелград»