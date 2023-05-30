Лечение орловцев в других регионах обошлось в 140 миллионов

Территориальный ФОМС рассказал о расходах в текущем году.

Как уже писал «Орелград», Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования представил в Орловском облсовете народных депутатов отчет об исполнении своего бюджета за первый квартал 2023 года. Доходная часть четко формируется по плану года. Что касается расходов бюджета Фонда, то за отчетный период они были исполнены в объеме 2,42 миллиарда рублей, или на 20,4 процента к плану года. Расходы непосредственно на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области составили 2,406 миллиарда рублей, или 99,4 процента от общей суммы затрат.

Оставшаяся часть – это расходы на выполнение функций аппарата Фонда. Они составили 13,315 миллиона рублей, или 17,3 процента от утвержденного плана года. В общей структуре данные расходы составляют 0,6 процента. Говоря о других расходных статьях, отметим, что плата за лечение граждан, застрахованных в других субъектах Российской Федерации, в первом квартале составила 37,091 миллиона рублей. Плата за лечение граждан, застрахованных в Орловской области, но пролеченных за ее пределами, – 139,453 миллиона рублей.

По состоянию на 1 апреля 2023 года остаток средств бюджета Фонда составил 646,762 миллиона рублей, в том числе 629,591 миллиона – на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области (окончательный расчет за март 2023 года был произведен в апреле согласно договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования). Еще 15,505 миллиона рублей – это средства нормированного страхового запаса Фонда на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

ИА «Орелград»