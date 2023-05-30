На Орловщине «пяточные пробы» взяли у 1886 новорожденных

30.5.2023 | 10:48 Медицина, Новости

У троих младенцев выявили тяжёлые наследственные заболевания.

Фото: vk.com/zdravorelobl

Речь идёт о процедуре неонатального скрининга. Она состоится в том, что на первые или вторые сутки после рождения ребёнку делают «максимально гуманный» анализ крови. Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, укол, который делают в пятку, является безболезненным, а жизненно важной жидкости забирают совсем немного.

Результаты отправляют на исследование в орловскую лабораторию НКМЦ имени Круглой и в специальный референс-центр в Москву. Начиная с этого года «Пяточная проба» позволяет выявить 36 наследственных и врождённых заболеваний.

С начала года процедуру прошли 1886 новорожденных из Орловской области. Врачам удалось выявить одного ребёнка с феникелтонурией (тяжёлым нарушением обмена аминокислот) и двоих с адреногенитальным синдромом (тяжёлым заболеванием надпочечников). Благодаря ранней диагностике их лечение будет более эффективным.

ИА «Орелград»

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