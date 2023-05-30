Орловцы выбирают способы платы за отопление

30.5.2023 | 16:40 ЖКХ, Новости

Профильный Департамент проводит опрос.

Фото: ИА «Орёлград»

Социальное исследование на достаточно животрепещущую тему стартовало на официальном портале Госуслуг. Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области предлагает выбрать из двух вариантов оплаты отопительных услуг.

Согласно первому, платить придётся все 12 месяцев в году. Согласно второму – только семь, пока идёт отопительный сезон, но при этом сами ежемесячные платежи окажутся больше. Общая сумма за год будет одинаковой в обоих случаях.

Опрос продлится до 29 июня. Чтобы принять в нём участие, нужно иметь регистрацию на портале Госуслуг, а также являться жителем Орловской области.

Очевидно, результаты этого исследования будут учтены при вынесении окончательного решения по данному вопросу.

ИА «Орелград»

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