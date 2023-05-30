Пруд и пляж санатория «Дубрава» останутся на местах

Суд отклонил апелляцию орловских чиновников.

Обстоятельства дела ещё раз рассмотрел Первый кассационный суд общей юрисдикции.

В качестве ответчика выступала администрация Неполодского сельского поселения Орловского района. Ещё в 2016-м году чиновники сдали в аренду двум физическим лицам земельные участки, причём на целых 20 лет. Территории относились к землям сельскохозяйственного назначения и предоставлялись для ведения личного подсобного хозяйства

Загвоздка состояла в том, что на одном из участков фактически располагались пруд и пляж ГУП «Санаторий «Дубрава». Как выяснила районная прокуратура, администрация, прежде чем сдавать участки в аренду, даже не осмотрела их, в связи с чем и возник юридический казус.

Надзорное ведомство обратилось в суд. Соответствующие постановления районной администрации, а также заключённые договоры аренды, признали не имеющими силы. Однако чиновники попытались оспорить это решение сначала в Орловском областном суде, а затем в вышестоящей инстанции. Однако это им не удалось, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что в 2024-м году санаторий «Дубрава» планируют реорганизовать в бюджетное учреждение здравоохранения.

ИА «Орелград»