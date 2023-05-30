В Ливнах на один день введут льготу на аттракционы

30.5.2023 | 8:53 Новости, Экономика

Действовать она будет в орловском райцентре в течение Дня защиты детей.

ИА «Орелград»

Администрация города Ливны издала постановление о предоставлении меры социальной поддержки. Как следует из этого документа, в связи с празднованием Дня защиты детей мэрия распорядилась предоставить 1 июня 2023 года меру социальной поддержки детям в возрасте от трех до 18 лет, установив стоимость платы за услуги аттракционов в размере 20 процентов от установленной стоимости билета. Поясним, что речь в документе идет об аттракционах, расположенных в парке имени 30-летия Победы.

Муниципальному унитарному коммунальному предприятию «Ливенское» поручено разместить информацию в СМИ и социальных сетях о предоставлении льготы на услуги аттракционов. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по социальным вопросам. Финансовому управлению поручено предусмотреть субсидию муниципальному унитарному коммунальному предприятию «Ливенское» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением данной меры социальной поддержки.

Отметим, что в Ливнах действует «Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному унитарному коммунальному предприятию «Ливенское» в связи с оказанием услуг аттракционов». Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города, на безвозмездной и безвозвратной основе. Право на ее получение МУКП «Ливенское» имеет, если на дату заключения соглашения о предоставлении субсидии оказывает услуги аттракционов по тарифам, утвержденным администрацией города, и предоставляет установленные администрацией льготы на услуги аттракционов.

«Для определения и обоснования размера недополученных доходов МУКП «Ливенское» обязано вести раздельный учет доходов и экономически обоснованных затрат по услугам аттракционов, предоставляемым населению», — подчеркнуто в документе.

Одним из оснований для отказа в предоставлении субсидии является установление факта недостоверности представленной предприятием информации.

ИА «Орелград»

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