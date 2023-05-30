В Орле на Пионерской рябины снова засыплют землёй

30.5.2023 | 11:09 ЖКХ, Новости

По крайней мере, так пообещали в горадминистрации.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official / Любовь Орлова

Вопрос подняли в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Несколько фотографий опубликовала местная жительница. Женщина возмутилась, что деревья не обеспечены достаточным количеством почвы, а где-то и засыпаны строительным мусором.

Администрация Орла ответила с официального аккаунта: «Благоустройство улицы Пионерской ещё не завершено. До 10 июня подрядчик закончит благоустройство прилегающей территории и наведёт за собой порядок. Приствольный круг у рябин будет засыпан свежей землей».

Работы по благоустройству Пионерской выполняет ООО «Монолитстрой». Вырубка рябин уже стала предметом судебного разбирательства, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся. В последний раз официальной датой окончания работ назначили 26 июля.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования