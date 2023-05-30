В Орле на Пионерской рябины снова засыплют землёй

По крайней мере, так пообещали в горадминистрации.

Вопрос подняли в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова. Несколько фотографий опубликовала местная жительница. Женщина возмутилась, что деревья не обеспечены достаточным количеством почвы, а где-то и засыпаны строительным мусором.

Администрация Орла ответила с официального аккаунта: «Благоустройство улицы Пионерской ещё не завершено. До 10 июня подрядчик закончит благоустройство прилегающей территории и наведёт за собой порядок. Приствольный круг у рябин будет засыпан свежей землей».

Работы по благоустройству Пионерской выполняет ООО «Монолитстрой». Вырубка рябин уже стала предметом судебного разбирательства, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся. В последний раз официальной датой окончания работ назначили 26 июля.

ИА «Орелград»