В Орле проложат около 70 метров водопровода

30.5.2023 | 17:33 ЖКХ, Новости

Работы займут несколько дней.

Фото: vk.com/oreladm

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, прокладка водопроводных труб ведётся на улице Пушкина. Данный участок улицы располагается в её конце, ближе к перекрёстку с Прядильной, и, в основном, состоит из одноэтажных домов. Теперь централизованным водоснабжением будут обеспечены около тридцати семей.

Сотрудники муниципального предприятия «Орёлводоканал» прокладывают трубы «методом прокола». Для этого, с помощью специальной техники, на заданной глубине земли продавливают канал необходимого диаметра.

Работы стартовали накануне и должны завершиться уже завтра.

Ранее Управление Роспотребназора сообщило, что 13,1% проб воды, взятых в Орловской области, не соответствует нормативам.

ИА «Орелград»

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