В Орле расходы на демографию сократили вдвое

В Орловской области оценили финансирование национальных проектов в текущем году.

Правительство Орловской области подсчитало, что в первом квартале 2023 года освоение средств на реализацию национальных проектов составило 1,712 миллиарда рублей, или 19 процентов годового плана. Прирост расходов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 771,9 миллиона рублей. Средства направлялись на реализацию проектов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал» – 406,2 миллиона рублей, «Комфортная среда для жизни» – 955,4 миллиона рублей (с приростом к аналогичному периоду прошлого года на 954,6 миллиона) и «Экономический рост» – 351,3 миллиона рублей (прирост к аналогичному периоду 2022 года на 222,5 миллиона).

В рамках направления «Человеческий капитал» реализовывались такие национальные проекты, как «Образование» (потрачено 112,1 миллиона рублей), «Здравоохранение» (29,6 миллиона рублей с приростом к аналогичному периоду 2022 года в 3,8 раза) и «Культура» (9,7 миллиона рублей с приростом в 2,6 раза). Также реализовывался нацпроект «Демография», на который в первом квартале текущего года было направлено 254,8 миллиона рублей. Примечательно, что расходы по данному нацпроекту по сравнению с предыдущим годом сократись на 295,8 миллиона рублей, или в 2 раза. В правительстве региона это объяснили передачей финансирования выплат на первого ребенка в Социальный фонд России.

В рамках направления «Комфортная среда для жизни» реализовывались такие национальные проекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (892,3 миллиона рублей), «Жилье и городская среда» (61,4 миллиона рублей), «Экология» (1,7 миллиона рублей с приростом в 2,8 раза). В рамках направления «Экономический рост» реализовывались нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (239,8 миллиона рублей с приростом в 2 раза), «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» (101 миллион рублей), «Производительность труда» (10,2 миллиона рублей, причем средства уже освоены в полном объеме от запланированных на 2023 год), «Цифровая экономика» (300 тысяч рублей).

ИА «Орелград»