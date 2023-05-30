В Орле создали рабочую группу по выборам губернатора

Облизбирком утвердил положение о рабочей группе и ее персональный состав.

В Орловской области набирает обороты процесс по организации и проведению выборов губернатора. Официально решение об их проведении еще не принято, но это будет сделано в ближайшие дни. Единый день голосования в этом году выпадает на 10 сентября. Избирательная комиссия уже полным ходом занимается подготовкой. Так, на своем очередном заседании она утвердила положение о рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов губернатора Орловской области.

Руководителем рабочей группы назначена Екатерина Гетманцева, секретарь Избирательной комиссии Орловской области. Как следует из постановления, рабочая группа в своей деятельности использует программно-технические и коммуникационные возможности Государственной автоматизированной системы РФ ГАС «Выборы». Рабочая группа в силу своих полномочий будет готовить и вносить на рассмотрение Избирательной комиссии проекты различных постановлений, в том числе о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата на должность губернатора.

Это могут быть и проекты постановлений о регистрации либо об отказе в регистрации, отмене регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата, доверенных лиц кандидата, доверенных лиц политической партии, выдвинувшей кандидата, а также по иным вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов. При приеме избирательных документов, а также на заседаниях рабочей группы может вестись аудио- или видеозапись.

Основными задачами Рабочей группы являются прием и проверка документов, представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Орловской области при проведении выборов губернатора. Проверять их будут на соответствие требованиям Федерального закона и Закона Орловской области, соблюдения порядка выдвижения кандидатов политическими партиями кандидатов. В частности, рабочая группа уполномочена проверять достоверность подписей, проставленных в листах поддержки кандидатов, в том числе проводить опрос лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата.

Также рабочая группа составляет итоговый протокол проверки листов поддержки кандидата, готовит к опубликованию сведения о доходах и об имуществе кандидатов и их супругов и направляет их в СМИ для опубликования; организует проверку достоверности сведений о кандидатах и направляет в СМИ сведения о выявленных фактах недостоверности данных, представленных кандидатами; принимает документы, необходимые для выдачи удостоверений зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, доверенным лицам политических партий, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов и др.

ИА «Орелград»