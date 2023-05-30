В Орле высадили липовую аллею

Инициативные орловцы приняли участие в экологической акции «Поможем планете дышать!».

Субботний день жители Зареченского микрорайона, а также волонтеры фонда «Созидание» и сотрудники группы компаний «ОДСК» провели за высадкой молодых лип.

Саженцы добровольцам предоставила управляющая компания «Орелжилэксплуатация». Участники акции вооружились лопатами и ведрами и буквально за полтора часа превратили пустырь в зеленый островок – высадили 50 молодых лип. В благотворительном фонде «Созидание» уточняют, что подобные мероприятия проводятся регулярно.

– Одна из ценностей нашего фонда – это эко-ответственность. Сегодня мы также вносим свой небольшой вклад в сохранение окружающей среды, – отметила директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Сачкова.

Политика компании «ОДСК» — каждый покупатель квартиры у крупнейшего застройщика региона «Орелстрой» автоматически становится участником добрых дел. Дело в том, что часть средств от каждой сделки направляется на благотворительность.

– Хочется каждому сказать спасибо за отзывчивость, вовлеченность, неравнодушие к своему родному микрорайону и родному городу, – отметила заместитель генерального директора ГК ОДСК Марина Пугачева.

В завершении акции участники придумали каждому дереву имя. Теперь на аллее растут липы по имени Зарплата, Алиса, Дерево Жизни, Мир и Любовь. За каждым саженцем закрепили ответственного, который будет следить за сохранностью и ростом деревца.

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