В Орле заявили о росте реальных зарплат на 11 процентов

Статистики опубликовали данные о заработках жителей региона.

Орелстат обнародовал сведения о заработной плате работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области в марте 2023 года. Согласно приведенным данным, средняя номинальная заработная плата, начисленная за указанный месяц, составила 44 312 рублей. По сравнению с февралем 2023 года она увеличилась на 6,1 процента, а по сравнению с мартом предыдущего года выросла на 14,9 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в марте 2023 года выросла по сравнению с мартом 2022 года на 11 процентов.

В настоящий момент заработная плата работников предприятий и организаций Орловской области в 2,7 раза превышает минимальный размер оплаты труда. Поясним, что МРОТ сейчас составляет 16 242 рубля. Он был установлен с 1 января 2023 года Федеральным законом № 522-ФЗ. Добавим, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения в Орловской области составляет 14 572 рубля в месяц. Она была установлена на период с 1 января по 31 декабря 2023 года постановлением правительства региона № 828. Таким образом, заработная плата в Орловской области в 3 раза превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

«В оплате труда по видам экономической деятельности сохраняется значительная дифференциация, — отмечает также Орелстат. — В финансовой и страховой деятельности она составляет 69 014 рублей, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 50 972, транспортировке и хранении – 50 555, государственном управлении – 49 658, обрабатывающих производствах – 46 498, обеспечении электроэнергией, газом и паром – 44 735, строительстве – 41 225, образовании – 40 143, оптовой и розничной торговле – 39 850, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 37 654, в области здравоохранения и социальных услуг – 37 278 рублей».

ИА «Орелград»