Долг Орловской области застыл на одном уровне

По сравнению с началом года задолженность региона не изменилась.

По состоянию на 1 апреля 2023 года объем государственного долга Орловской области составил 22,038 миллиарда рублей, в его структуре задолженность по рыночным заимствованиям отсутствует. С 1 января 2023 года объем государственного долга не изменился. Об этом сообщило правительство региона, отчитавшееся об исполнении областного бюджета за первый квартал текущего года. Отметим, что у региона благодаря поддержке федерального центра не осталось дорогих коммерческих кредитов. Задолженность Орловщины перед банками равно нулю.

Также обнулен долг Орловской области по ее собственным государственным облигациям. Напомним, регион лишь один раз в своей истории прибегал к такому способу заимствования денег, который считается внутренними заимствованиями. Всю сумму текущего долга, то есть 22,037 миллиарда рублей составляют бюджетные ссуды – кредиты из федерального бюджета. Всего у Орловской области насчитывается восемь соглашений с федеральным центром, причем некоторые из них являются давними. Например, в числе действующих в отчете правительства значится соглашение от 18.06.2010 года. Речь в нем идет о задолженности по бюджетному кредиту на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог в сумме 147,062 миллиона рублей. Аналогичное соглашение от 24.06.2011 года зафиксировало задолженность в размере 35,705 миллиона рублей. Кроме того, в 2017 году область получила из федерального бюджета два кредита общей суммой 1,651 миллиарда рублей для частичного покрытия дефицита бюджета. Еще три соглашения, заключенные с Минфином РФ с 2020 по 2022 годы, предусматривали предоставление региону бюджетных кредитов на погашение долговых обязательств перед банками и на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

ИА «Орелград»