Кандидаты в губернаторы получат специальные «корочки»

31.5.2023 | 8:29 Новости, Политика

Облизбирком определился с типовыми формами удостоверений.

Избирательная комиссия Орловской области издала постановление о формах удостоверений, выдаваемых при проведении выборов губернатора. Напомним, выборы должны пройти в сентябре 2023 года. Своим постановлением облизбирком утвердил несколько типовых форм. Удостоверения получат: зарегистрированные кандидаты на должность губернатора; уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов в губернаторы; доверенные лица кандидатов; доверенные лица, назначенные политической партией, выдвинувшей кандидата на должность губернатора; члены Избирательной комиссии Орловской области с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом на должность губернатора.

Постановление содержит детальное описание специальных «корочек». Например, для кандидатов в губернаторы удостоверение изготавливается размером 120х80 миллиметров. В нем указываются дата проведения выборов, фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, дата регистрации. Помещается фотография зарегистрированного кандидата размером 3х4 сантиметра (при ее предоставлении), ставится подпись председателя Избирательной комиссии Орловской области, а также указываются его инициалы и фамилия.

«Подпись председателя Избирательной комиссии Орловской области заверяется круглой печатью, — говорится в постановлении. — Удостоверение оформляется и выдается на основании постановления Избирательной комиссии Орловской области о регистрации кандидата на должность губернатора».

Кстати, облизбирком утвердил и форму удостоверения для человека, которого изберут на пост губернатора. Внешняя сторона этой «корочки», в частности, будет украшена гербом Орловской области.

ИА «Орелград»

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