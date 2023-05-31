Миллионы животных вывезли в другие регионы

31.5.2023 | 10:01 Новости, Общество

Маршруты перевозки были согласованы с компетентным органом.

Фото группы «Зоовольерный-Комплекс Хотынецкий-Природный-Парк»

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в это ведомство в текущем году поступило 945 заявлений на согласование маршрута перевозки животных из Орловской и Курской областей в другие регионы. Данная процедура является обязательной, требования к ее проведению установлены законодательством.

«Согласование маршрутов перевозки животных производится с учетом регионализации и обязательного выполнения хозяйствующими субъектами ряда условий, направленных на предотвращение распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных», — пояснили в ТУ Россельхознадзора.

По результатам рассмотрения поступивших заявления в 64 случаях заявителям было отказано. Причиной становились отсутствие необходимых данных об отправителе и получателе отправляемых животных или неблагополучие территории, по которой должен проходить маршрут перевозки. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев заявления были удовлетворены. В результате были согласованы маршруты перевозки более 5,3 миллиона голов так называемых пользовательских и убойных свиней, 73 тысячи голов крупного и мелкого рогатого скота, а также 14 миллионов штук инкубационных яиц.

«Животных перевезли в 39 субъектов Российской Федерации — Белгородскую, Липецкую, Московскую, Владимирскую, Брянскую, Костромскую, Пензенскую, Оренбургскую, Омскую области, а также в Краснодарский край, Ставропольский край, Республику Марий Эл, Республику Татарстан, Луганскую Народную Республику, Республику Карелия и др., — перечислили в ведомстве. — Кроме того, Управлением Россельхознадзора рассмотрено 27 заявлений о согласовании маршрутов перевозки цирковых, экзотических животных и птиц, кошек, собак, используемых для культурно-зрелищных целей».

ИА «Орелград»

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