На ОЭЗ «Орел» зарегистрирован новый резидент

Об этом сообщили в Корпорации развития Орловской области.

Официальное свидетельство оформили в Министерстве экономического развития РФ. Седьмым резидентом Особой экономической зоны «Орёл» стало ООО «Мценский элеватор».

Компания планирует строительство мукомольного комбината. Производство будет современным и высокотехнологичным, а продукцию, сортовая мука, собираются сбывать как в России, так и за рубежом.

В обозримом будущем планируется поставить и смонтировать специальное оборудование, рассчитанное на изготовление 150 тонн муки за одни сутки, а также построить элеватор, где единовременно можно будет хранить до 20 тысяч тонн продукции. Предприятие планирует выпускать не только муку (первого и высшего сортов), но и отруби.

Общий инвестиционный бюджет проекта составляет около 700 миллионов рублей. Планируется создать 40 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»