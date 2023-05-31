На ОЭЗ «Орел» зарегистрирован новый резидент

31.5.2023 | 17:29 Новости, Экономика

Об этом сообщили в Корпорации развития Орловской области.

Фото: www.park57.ru

Официальное свидетельство оформили в Министерстве экономического развития РФ. Седьмым резидентом Особой экономической зоны «Орёл» стало ООО «Мценский элеватор».

Компания планирует строительство мукомольного комбината. Производство будет современным и высокотехнологичным, а продукцию, сортовая мука, собираются сбывать как в России, так и за рубежом.

В обозримом будущем планируется поставить и смонтировать специальное оборудование, рассчитанное на изготовление 150 тонн муки за одни сутки, а также построить элеватор, где единовременно можно будет хранить до 20 тысяч тонн продукции. Предприятие планирует выпускать не только муку (первого и высшего сортов), но и отруби.

Общий инвестиционный бюджет проекта составляет около 700 миллионов рублей. Планируется создать 40 новых рабочих мест.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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