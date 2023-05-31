Орловская полиция пообщалась с участниками массовой драки

31.5.2023 | 16:46 Закон и порядок, Новости, Происшествия

С нарушителями спокойствия провели беседу.

Фото: vk.com/orel_onlain

Инцидент произошёл в микрорайоне «Болховский» в ночь на 28 мая. Потасовка началась на парковке у многоквартирного дома и продолжилась около подъезда. В ней участвовали около десяти человек.

Как сообщают «Орловские новости», ссылаясь на собственные источники, на данный момент сотрудники полиции установили всех участников потасовки. По этой информации, конфликт произошёл на фоне совместного употребления алкогольных напитков. Поводом являлся день рождения одного из парней. Среди отмечающих были студенты, приехавшие в Орёл из Дагестана, учащиеся первого курса Медицинского института ОГУ имени Тургенева.

Известно, что никто из участников драки серьёзно не пострадал. Полицейские провели с ними воспитательную и профилактическую беседу, в том числе, напомнив о вредных последствиях злоупотребления спиртными напитками.

ИА «Орелград»

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