В Орле вынесли приговор создателям финансовой пирамиды

31.5.2023 | 10:54 Важное, Закон и порядок, Новости

Они похитили у 625 граждан около 291 миллиона рублей.

ИА «Орелград»

Дело, возбуждённое по статье «мошенничество в особо крупном размере», рассматривалось в Железнодорожном районном суде Орла. На скамье подсудимых оказались трое человек.

Как установил суд, такой небывалый ущерб был нанесён ими в период с осени 2016-го по весну 2019-го, то есть менее чем за три года. Мошенники действовали через кредитный потребительский кооператив «Финанс Инвест», который фактически работал по принципу «финансовой пирамиды». При этом организация работала не только в Орловской области, но и ещё в семи регионах страны.

Преступники привлекали пайщиков (в основном, граждан пенсионного возраста), в том числе, с помощью рекламы, а затем расходовали их средства по своему усмотрению. Потерпевшие пребывали в уверенности, что выгодно вложили свои деньги в серьёзную организацию под хороший процент.

В итоге трое осуждённых получили сроки от четырёх до шести с половиной лет колонии общего режима. Также двое из них оштрафованы на 500 и 200 тысяч соответственно, сообщает прокуратура Орловской области. На имущество преступников (общей стоимостью около 150 миллионов рублей) наложен арест.

ИА «Орелград»

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