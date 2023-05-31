В Орловской области открыли памятник первой учительнице

31.5.2023 | 10:33 Новости, Образование, Общество

Его установили в Малоархангельске.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественное открытие состоялось накануне. В нём принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Скульптуру установили в парке имени Пушкина – в преддверии Дня защиты детей и в рамках всероссийского Года педагога и наставника, сообщает пресс-служба губернатора.

«Открытие памятника первой учительнице – это вклад Орловщины в проведение Года педагога и наставника, символ благодарности и уважения учительскому труду. Результаты учительского труда воплотились в достижениях всей нашей области, которыми мы по праву гордимся», — заявил Клычков.

Памятник установлен по инициативе главы администрации Малоархангельского района и местного педагогического сообщества.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших учителей муниципального образования. Их отметили благодарностями и грамотами губернатора. Кроме того, учителю Совхозской школы Светлане Кусковой вручили знак и ленту почётного гражданина Малоархангельского района.

ИА «Орелград»

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