В Орловской области открыли памятник первой учительнице

Его установили в Малоархангельске.

Торжественное открытие состоялось накануне. В нём принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Скульптуру установили в парке имени Пушкина – в преддверии Дня защиты детей и в рамках всероссийского Года педагога и наставника, сообщает пресс-служба губернатора.

«Открытие памятника первой учительнице – это вклад Орловщины в проведение Года педагога и наставника, символ благодарности и уважения учительскому труду. Результаты учительского труда воплотились в достижениях всей нашей области, которыми мы по праву гордимся», — заявил Клычков.

Памятник установлен по инициативе главы администрации Малоархангельского района и местного педагогического сообщества.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение лучших учителей муниципального образования. Их отметили благодарностями и грамотами губернатора. Кроме того, учителю Совхозской школы Светлане Кусковой вручили знак и ленту почётного гражданина Малоархангельского района.

ИА «Орелград»