В орловском СИЗО провели день открытых дверей

В следственный изолятор пропустили родственников осужденных.

В Орле в СИЗО-1 прошел «День открытых дверей» для родственников осужденных Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области. Следственный изолятор в рамках указанной акции посетили 15 родственников осужденных, которые содержатся в отряде по хозяйственному обслуживанию. В программу «Дня открытых дверей» входило общение с администрацией учреждения и встреча с близкими. Кроме того, «гостям» СИЗО прочитали лекцию по вопросам условий и порядка отбывания наказания осужденными.

«В этот раз двери СИЗО были открыты для родных десяти осужденных, — уточнили в пресс-службе регионального УФСИН. — По традиции перед родственниками выступили сотрудники учреждения, которые ответили на вопросы оказания медицинской помощи, организации работы и помощи осужденным по дальнейшему трудоустройству, условно-досрочного освобождения и другие».

Кроме того, в рамках проведенного мероприятия осужденным, ставшим победителями регионального этапа Всероссийского песенного конкурса «Калина Красная», были вручены дипломы. После этого осужденным предоставили возможность пообщаться со своими близкими и наметить совместные планы на будущее после их освобождения. Во время проведения «Дня открытых дверей» жалоб и заявлений от осужденных и их родственников не поступило, заверили в УФСИН.

Согласно статистике, по состоянию на 1 января 2023 года в учреждениях УФСИН России по Орловской области содержалось 3093 человек, из них 625 человек находились в следственном изоляторе города Орла. Свою историю СИЗО-1 ведет от временной каторжной тюрьмы, которая была создана в Орле еще до Октябрьской революции. В простонародии она называлась «Орловским каторжным централом». Орловское учреждение было одним из звеньев той цепи каторжных тюрем, которые были созданы в России после разгрома первой русской революции 1905-1907 годах.

ИА «Орелград»