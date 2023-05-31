Владислав Числов обследовал разрушающийся ФАП

Проверка прошла в рамках всероссийской акции ЛДПР «Медицинский патруль».

О её старте лидер партии Леонид Слуцкий объявил во время посещения столичной Троицкой городской больницы. После этого депутаты от ЛДПР начали проверять медицинские учреждения по всей России.

В Орловской области партийцы тоже присоединились к данной акции и провели объезд поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в «глубинке».

Накануне координатор Орловской ЛДПР Владислав Числов лично проверил состояние и работу ФАПов в области. Он посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Хотьково Шаблыкинского района, открытый в 2019-м году. В данном населённом пункте это единственное место, куда можно обратиться за медицинской помощью.

Депутат обратил внимание на свежие трещины в стенах, которые успели появиться за эти несколько лет. По итогам проверки Владислав Числов заявил, что обратится в надзорные органы для проведения официальной экспертизы, чтобы привлечь недобросовестного подрядчика к ответственности.

«Здесь нужно делать экспертизу и принимать срочные меры, чтобы здание дальше не рушилось», — подчеркнул Владислав Числов.

Посмотреть видеозапись депутатской проверки можно по ссылке.

Отметим, что в своей предвыборной программе Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предлагает, в том числе, комплексное решение проблемы «кадрового голода» в медицинских учреждениях России. Лидер партии предлагает создать единую федеральную систему оплаты труда медицинских работников, чтобы устранить существующее неравенство зарплат в зависимости от конкретного региона, а также вернуть систему государственного распределения выпускников медицинских вузов, которые получили образование на бюджетной основе.

ИА «Орелград»