Ещё пять орловских ФАПов стали торговать лекарствами

К проекту подключился Мценский район.

Здесь продажа лекарств началась на базе Думчинского, Азаровского, Доброводского и Спасско-Лутовиновского ФАПов, а также в Протасовской амбулатории.

Также инициатива расширяется и в Покровском районе, где на минувшей неделе появился первый такой пункт. Теперь приобрести лекарства можно и в ФАПе, расположенном в местной деревне Трудки. В рамках первой декады июня проект поддержат ещё семь здешних фельдшерско-акушерских пунктов.

Завтра первая «ФАПтека» откроется в Колпнянском районе, а к концу следующей недели первые аптечные пункты заработают в Корсаковском и Новодеревеньковском районах.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, в итоге инициатива распространится на все ФАПы нашего региона.

ИА «Орелград»